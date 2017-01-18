28 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Ратиофарм Ульм»

Подмосковный клуб лучше провёл первую четверть, завершив её с отрывом «+12″, но к большому перерыву уже «Ульм» вырвался вперёд. В дальнейшем «Химкам» несколько раз удавалось создать небольшой задел, но «Ульм» каждый раз нагонял соперников. В концовке решающим стал рывок «Химок» 13:2.



Самым результативным в этом матче стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 28 очков. У «Ульма» 22 очка набрал центровой Рэймар Морган.

