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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28475039/
18 января 2017, 23:45 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

28 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Ратиофарм Ульм»

«Химки» на выезде обыграли немецкий «Ратиофарм Ульм» со счётом 95:90 в третьем туре Топ-16 Еврокубка.

Подмосковный клуб лучше провёл первую четверть, завершив её с отрывом «+12″, но к большому перерыву уже «Ульм» вырвался вперёд. В дальнейшем «Химкам» несколько раз удавалось создать небольшой задел, но «Ульм» каждый раз нагонял соперников. В концовке решающим стал рывок «Химок» 13:2.

Самым результативным в этом матче стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 28 очков. У «Ульма» 22 очка набрал центровой Рэймар Морган.
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