Баскетболисты «Енисея» обыграли «Академик» в Кубке Европы FIBA
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты красноярского «Енисея» на выезде одолели болгарский «Академик» в матче второго группового этапа Кубка Европы FIBA.
Встреча группы Р, прошедшая в среду в Софии, завершилась со счетом 97:92 (17:27, 31:25, 19:20, 30:20) в пользу красноярцев, в составе которых Фрэнк Элегар сделал
В следующем матче турнира «Енисей» 25 января на выезде встретится с португальской «Бенфикой».
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