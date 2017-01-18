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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28474900/
18 января 2017, 23:13 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболисты «Енисея» обыграли «Академик» в Кубке Европы FIBA

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Баскетболисты красноярского «Енисея» на выезде одолели болгарский «Академик» в матче второго группового этапа Кубка Европы FIBA.

Встреча группы Р, прошедшая в среду в Софии, завершилась со счетом 97:92 (17:27, 31:25, 19:20, 30:20) в пользу красноярцев, в составе которых Фрэнк Элегар сделал дабл-дабл (15 очков, 12 подборов), а Сулейман Браймох набрал 17 очков.

В следующем матче турнира «Енисей» 25 января на выезде встретится с португальской «Бенфикой».
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