Баскетболисты «Енисея» обыграли «Академик» в Кубке Европы FIBA

Встреча группы Р, прошедшая в среду в Софии, завершилась со счетом 97:92 (17:27, 31:25, 19:20, 30:20) в пользу красноярцев, в составе которых Фрэнк Элегар сделал дабл-дабл (15 очков, 12 подборов), а Сулейман Браймох набрал 17 очков.

В следующем матче турнира «Енисей» 25 января на выезде встретится с португальской «Бенфикой».