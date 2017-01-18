«Зенит» обыграл «Хапоэль» «+20», несмотря на 22 очка Стадемайра
Санкт-петербургский «Зенит» обыграл иерусалимский «Хапоэль» со счётом 101:81 в домашнем матче третьего тура стадии Топ-16 Еврокубка.
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Подопечные Карасёва уже в первой четверти оторвались от соперников на девять очков, а на заключительный отрезок вышли с преимуществом «+17», уверенно доведя встречу до победы.
Результативнее всех в этом матче сыграл защитник петербуржцев Райан Тулсон, который набрал 28 очков. Знаменитый форвард Амаре Стадемайр принёс 22 балла «Хапоэлю».
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