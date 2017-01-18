27 очков Дженнинга помогли «Локомотиву-Кубань» разгромить «Фуэнлабраду» «+25»

Краснодарцы заложили фундамент победы уже в первой четверти, выиграв её с трёхкратным преимуществом. В дальнейшем «Локомотив-Кубань» уверенно удерживал отрыв в счёте.



Результативнее всех этот матч провёл защитник «Локомотива» Мэтт Дженнинг, который набрал 27 очков. Испанскому клубу 12 баллов принёс форвард Ян О’Лири.