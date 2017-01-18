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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28474398/
18 января 2017, 22:00 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

27 очков Дженнинга помогли «Локомотиву-Кубань» разгромить «Фуэнлабраду» «+25»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке обыграл испанскую «Фуэнлабраду» со счётом 86:61 в третьем туре стадии Топ-16 Еврокубка.

Краснодарцы заложили фундамент победы уже в первой четверти, выиграв её с трёхкратным преимуществом. В дальнейшем «Локомотив-Кубань» уверенно удерживал отрыв в счёте.

Результативнее всех этот матч провёл защитник «Локомотива» Мэтт Дженнинг, который набрал 27 очков. Испанскому клубу 12 баллов принёс форвард Ян О’Лири.
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