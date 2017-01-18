Баскетболистки курского «Динамо» одержали девятую победу подряд в Евролиге
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Баскетболистки курского «Динамо» нанесли поражение турецкому «Мерсину» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
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Игра группы A, прошедшая в среду в турецком городе Мерсин, закончилась со счетом 84:70 (14:22, 20:16, 29:21, 21:11) в пользу гостей. В составе победительниц самой результативной стала Ннемкади Огвумике, набравшая 23 очка.
В следующем матче 25 января «Динамо», одержавшее девять побед в девяти играх «регулярки» и возглавляющее турнирную таблицу группы A, примет французский клуб БЛМА.
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