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18 января 2017, 20:44 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболистки курского «Динамо» одержали девятую победу подряд в Евролиге

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Баскетболистки курского «Динамо» нанесли поражение турецкому «Мерсину» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

МОСКВА 18 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Баскетболистки курского Динамо нанесли поражение турецкому <span class=error>Мерсину</span> в гостевом матче регулярного чемпионата <span class=error>Евролиги</span>. Увеличить
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Игра группы A, прошедшая в среду в турецком городе Мерсин, закончилась со счетом 84:70 (14:22, 20:16, 29:21, 21:11) в пользу гостей. В составе победительниц самой результативной стала Ннемкади Огвумике, набравшая 23 очка.

В следующем матче 25 января «Динамо», одержавшее девять побед в девяти играх «регулярки» и возглавляющее турнирную таблицу группы A, примет французский клуб БЛМА.
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