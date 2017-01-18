«Автодор» разгромил «Умана Рейер» «+35», Миннерат набрал 22 очка

Уже в первой четверти саратовцы добились двузначного преимущества и в дальнейшем понемногу наращивали его до конца встречи.

Самым результативным игроком матча стал форвард саратовского клуба Николас Миннерат, который набрал 22 очка. В итальянской команде результативнее всех сыграл форвард Мелвин Эджим, набравший 14 очков.