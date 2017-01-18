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18 января 2017, 20:24 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Автодор» разгромил «Умана Рейер» «+35», Миннерат набрал 22 очка

Саратовский «Автодор» на своей площадке обыграл итальянский «Умана Рейер» со счётом 102:67 в 13-м туре группового этапа Лиги чемпионов ФИБА.

Уже в первой четверти саратовцы добились двузначного преимущества и в дальнейшем понемногу наращивали его до конца встречи.

Самым результативным игроком матча стал форвард саратовского клуба Николас Миннерат, который набрал 22 очка. В итальянской команде результативнее всех сыграл форвард Мелвин Эджим, набравший 14 очков.
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