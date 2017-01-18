Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» обыграли венгерский «Керменд» в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» обыграли венгерский «Керменд» в предпоследнем матче второго группового этапа Кубка
ФИБА-Европа и сохраняют шансы на выход в плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на арене минского «Фалькон Клуба» чемпионы Беларуси то выходили вперед, то проигрывали гостям. Лишь в заключительной четверти подопечные Игоря Грищука сумели оторваться и довели встречу до победы со счетом 91:84 (20:20, 24:23, 23:21, 24:20). Самым результативным в составе минчан стал Неманья Милошевич, набравший 19 очков, всего на 3 балла меньше у Александра Семенюка.
Позже в группе N состоится еще один поединок 5-го тура — французский «Нантер» примет на своей площадке баскетболистов израильского клуба «Бней Герцлия».
Положение команд в этом квартете сейчас таково: «Керменд» — 8 очков (5 матчей), «Нантер» — 7 (4), «Цмокi-Мiнск» — 7 (5), «Бней Герцлия» — 5 (4).
В заключительный игровой день 25 января минские «Цмокi» примут на своей арене «Нантер», а «Керменд» сыграет у себя дома с «Бней Герцлией».
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