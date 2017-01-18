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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28465431/
18 января 2017, 11:19 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Тренеры клубов Евролиги считают, что защитник ЦСКА Теодосич станет MVP сезона

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Разыгрывающий защитник российского баскетбольного клуба ЦСКА Милош Теодосич станет самым ценным игроком Евролиги по итогам текущего сезона. Такое мнение выразили тренеры клубов турнира в ходе опроса, результаты которого опубликованы на официальном сайте Евролиги.

За Теодосича проголосовали 625 респондентов. Увеличить
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За Теодосича проголосовали 62,5 процента респондентов. На втором месте идет еще один защитник ЦСКА Нандо де Коло (18,7%). Также тренеры признали Теодосича лучшим ассистентом (81,25%), лучшим разыгрывающим защитником (56,25%) и баскетболистом, обладающим наилучшим баскетбольным интеллектом в лиге (62,5%).

В свою очередь атакующий защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд наряду с де Коло были признаны лучшими игроками лиги в своих амплуа (оба — по 31,25%), тренеры также выбрали де Коло в номинации игрока, которого они подписали бы, если бы была возможность (31,25%), а также игроком, который является приоритетным выбором для бросков с линии (25%). Тяжелый форвард ЦСКА Кайл Хайнс был назван самым жестким игроком турнира (37,50%).
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Новости Баскетбольных еврокубков

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