Тренеры клубов Евролиги считают, что защитник ЦСКА Теодосич станет MVP сезона

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За Теодосича проголосовали 62,5 процента респондентов. На втором месте идет еще один защитник ЦСКА Нандо де Коло (18,7%). Также тренеры признали Теодосича лучшим ассистентом (81,25%), лучшим разыгрывающим защитником (56,25%) и баскетболистом, обладающим наилучшим баскетбольным интеллектом в лиге (62,5%).

В свою очередь атакующий защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд наряду с де Коло были признаны лучшими игроками лиги в своих амплуа (оба — по 31,25%), тренеры также выбрали де Коло в номинации игрока, которого они подписали бы, если бы была возможность (31,25%), а также игроком, который является приоритетным выбором для бросков с линии (25%). Тяжелый форвард ЦСКА Кайл Хайнс был назван самым жестким игроком турнира (37,50%).