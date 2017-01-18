Генеральный директор «Цмокi-Мiнск» Юрий Шакола: Грейвз — опытный баскетболист, способный придать игре команды новый импульс
Генеральный директор «Цмокi-Мiнск» Юрий Шакола рассказал о появлении в команде Антонио Грейвз.
«Грейвз занял вакантную позицию в команде после расставания с Лаймонасом Киселюсом и пришел в наш клуб в очень важный момент. У нас сложный график. К тому же, в последних играх мы не могли рассчитывать на глубину скамейки. Нам крайне важно сейчас встряхнуть команду после серии неудачных матчей. Сезон в разгаре, а », — приводит слова Шаколы официальный сайт клуба.
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