«Грейвз занял вакантную позицию в команде после расставания с Лаймонасом Киселюсом и пришел в наш клуб в очень важный момент. У нас сложный график. К тому же, в последних играх мы не могли рассчитывать на глубину скамейки. Нам крайне важно сейчас встряхнуть команду после серии неудачных матчей. Сезон в разгаре, а », — приводит слова Шаколы официальный сайт клуба.