«Ульм» — очень хорошая команда. Анализ их игры показал, что это очень быстрая и, возможно, одна из самых скоростных команд в Европе на данный момент. В их составе есть отличные «шутеры», также они здорово играют маленькой пятёркой. Немцы уверенно играют транзитное нападение. Сейчас они лидируют в чемпионате Германии, и это не просто так. Могу выделить Моргана, очень хорошего игрока, который уверенно себя чувствует под кольцом, на подборе и отличается хорошими физическими данными. Также у них есть разыгрывающий Хоббс с хорошим броском. «Ульм» нужно рассматривать как один коллектив, а не собрание игроков, так как они сильны именно командной игрой. Ожидаем тяжёлого матча и надеемся, что сможем продемонстрировать хорошую защиту все 40 минут. Это единственная возможность обыграть «Ульм», — приводит слова наставника официальный сайт «Химок».