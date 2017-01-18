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18 января 2017, 0:14 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Душко Иванович: «Ульм» — одна из самых скоростных команд в Европе

Главный тренер «Химок» Душко Иванович прокомментировал будущего соперника своей команды в Еврокубке. Игра «Ратиофарм Ульм» — «Химки» состоится 18 января и начнётся в 21:30 мск.

Главный тренер Химок <span class=error>Душко</span> Иванович прокомментировал будущего соперника своей команды в <span class=error>Еврокубке</span>. Игра Ратиофарм <span class=error>Ульм</span> — Химки состоится 18 января и начнётся в 21:30 <span class=error>мск</span>. Увеличить
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«Ульм» — очень хорошая команда. Анализ их игры показал, что это очень быстрая и, возможно, одна из самых скоростных команд в Европе на данный момент. В их составе есть отличные «шутеры», также они здорово играют маленькой пятёркой. Немцы уверенно играют транзитное нападение. Сейчас они лидируют в чемпионате Германии, и это не просто так. Могу выделить Моргана, очень хорошего игрока, который уверенно себя чувствует под кольцом, на подборе и отличается хорошими физическими данными. Также у них есть разыгрывающий Хоббс с хорошим броском. «Ульм» нужно рассматривать как один коллектив, а не собрание игроков, так как они сильны именно командной игрой. Ожидаем тяжёлого матча и надеемся, что сможем продемонстрировать хорошую защиту все 40 минут. Это единственная возможность обыграть «Ульм», — приводит слова наставника официальный сайт «Химок».
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