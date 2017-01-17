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17 января 2017, 21:38 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Летувос Ритас» разгромил «НН» в Еврокубке благодаря 30 очкам Логана

Литовский «Летувос Ритас» разгромил на выезде БК «Нижний Новгород» в матче топ-16 Еврокубка — 97:63.

Первая четверть поединка завершилась с минимальным преимуществом гостей — 22:21, однако уже к большому перерыву разрыв вырос до 10 очков.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник литовского клуба Дэвид Логан. Он набрал 30 очков, совершил 3 подбора, отдал 6 передач и сделал 3 перехвата.

«НН» занимает третье место в турнирной таблице. «Летувос Ритас» на второй строчке.
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