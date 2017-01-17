«Летувос Ритас» разгромил «НН» в Еврокубке благодаря 30 очкам Логана

Первая четверть поединка завершилась с минимальным преимуществом гостей — 22:21, однако уже к большому перерыву разрыв вырос до 10 очков.



Самым результативным игроком матча стал американский защитник литовского клуба Дэвид Логан. Он набрал 30 очков, совершил 3 подбора, отдал 6 передач и сделал 3 перехвата.



«НН» занимает третье место в турнирной таблице. «Летувос Ритас» на второй строчке.