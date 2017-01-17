Зубков: «Локо» должен добыть третью победу кряду в Еврокубке

«В последних играх мы проделали неплохую работу, но нам ни в коем случае нельзя сбавлять обороты. “Фуэнлабрада” — очень опасная команда, и их последняя победа в Еврокубке над “Гран Канарией” делает их ещё более мотивированными. Нам нужно защитить свой паркет, ведь в Еврокубке это особенно важно. Мы должны выйти на этот матч сконцентрированными на все 100% и добыть третью победу в Топ-16. Знаем, что это будет нелегко, но рассчитываем на помощь наших болельщиков, которые всегда нас поддерживают, и готовимся выкладываться по полной программе», — приводит слова форварда официальный сайт «Локо».