Звёзды России против всего мира. Кто поедет на МВЗ в Сочи?

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11 февраля в Сочи состоится первый в истории Матч звёзд Единой лиги ВТБ. Вначале участников выбирали болельщики клубов, затем пришла очередь журналистов. «Чемпионат» оказался в числе СМИ, принявших участие в голосовании. Предлагаем свою версию стартовых пятёрок команд России и мира.

Сборная звёзд России

Разыгрывающий — Дмитрий Хвостов, «Локомотив-Кубань»

На протяжении последних нескольких сезонов Хвостов исправно прогрессировал и по праву считается лучшим разыгрывающим с российским паспортом в Лиге ВТБ. Он может и найти партнёра замысловатой передачей, и сам проявить инициативу в атаке. К тому же Хвостов — один из лидеров национальной команды. Так почему бы ему не повести за собой и эту сборную России, пусть и в выставочном матче?



Атакующий защитник — Алексей Швед, «Химки»

В случае со Шведом объяснения излишни. Лучший российский игрок в данный момент. 20,9 очка в среднем за матч. Скорость, точность, уверенность к себе (совершенно обоснованная) — всё при нём. Алексей должен стать настоящим украшением сочинского шоу.

Лёгкий форвард — Сергей Карасёв, «Зенит»

Карасёв-младший — сразу после Шведа в рейтинге лучших российских игроков. Во время недавней очной встречи оба оправдали ожидания публики, устроив снайперскую дуэль. В списке самых результативных российских игроков форвард «Зенита» тоже дышит в спину защитнику «Химок» — 17,0 очка в среднем за матч.



Мощный форвард — Никита Курбанов, ЦСКА

Курбанову уже 30, а играет он как 20-летний. Перехваты, блок-шоты, данки — безусловно, Никита самый зрелищный «армеец» с российским паспортом. И если кто и должен принимать участие в Матче звёзд, то именно такие игроки.

Центровой — Андрей Воронцевич, ЦСКА

За неимением конкурентов Воронцевич отправляется на позицию центрового. Габаритный, умный, с прекрасным дальним и средним броском, да ещё и способный под кольцо прорваться — что ещё нужно, чтобы застолбить за собой место в стартовой пятёрке на Матче звёзд?



Запасные: Сергей Быков, Евгений Колесников (оба — «Автодор»), Максим Григорьев, Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород»), Сергей Моня («Химки»), Андрей Зубков («Локомотив-Кубань»), Владислав Трушкин («Енисей»).

Сборная звёзд мира

Разыгрывающий — Милош Теодосич, ЦСКА

Пожалуй, конкуренцию сербу на позиции разыгрывающего может составить только его партнёр по команде француз Нандо де Коло. Притом что оба невероятно полезны на площадке, Теодосич действует в гораздо более зрелищной манере, что и даёт ему место в старте. Его великолепные передачи и трёхочковые «в лоб» сопернику должны стать настоящим украшением предстоящего праздника баскетбола.

Атакующий защитник — Кит Лэнгфорд, УНИКС

Специалисты наперебой нахваливают Лэнгфорда, переживающего вторую (или нет?) молодость. Лучший в Европе по игре один в один. Звучит, согласитесь. Это слова главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, а он весьма рассудителен и слово «лучший» не всегда употребит и в отношении своего игрока. Правда, результативность Лэнгфорда в Лиге ВТБ несколько ниже показателей в Евролиге, но это не помешает победителю голосования болельщиков поехать в Сочи в роли одного из хедлайнеров шоу.



Лёгкий форвард — Яннис Тимма, «Зенит»

Если Тимма займёт место стартового лёгкого форварда сборной мира на Матче звёзд, мы станем свидетелями противостояния двух главных звёзд питерского «Зенита». Латыш атлетичен, быстр, умеет сыграть с выдумкой — останется только запастись поп-корном и наслаждаться.



Мощный форвард — Ник Миннерат, «Автодор»

Миннерат — единственный игрок лиги, обгоняющий Шведа по результативности. А это уже дорогого стоит. При этом Ник — персона колоритная, а главное любящая и умеющая сыграть крайне зрелищно. Результативность плюс зрелищность? Добро пожаловать на борт!