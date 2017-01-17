Американский защитник Антонио Грейвз пополнил ряды баскетболистов «Цмокі-Мінск»

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Новобранец «драконов» родился в 1985 году и до 2007 года выступал на родине в составе университетской команды Питтсбурга. Затем Грейвз перебрался в Европу, поиграв в турецких клубах «Галатасарай» (Стамбул) и «Банвит» (Бандырма), а также в хорватской «Цибоне» (Загреб). В 2011 году он вернулся в США, сыграв сезон за «Кантон». После этого Антонио Грейвз снова играл в Старом Свете — в Италии и Германии.

Ближайшие встречи баскетболисты «Цмокі-Мінск» проведут на своей арене во втором групповом этапе Кубка ФИБА-Европа. В среду, 18 января, на площадке «Фалькон Клуба» подопечные Игоря Грищука будут соперничать с венгерским «Кермендом», 25 января — французским «Нантером». Оба оппонента опережают чемпионов Беларуси в таблице группы N, и, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, «драконам» нужно обязательно побеждать. Положение в квартете перед двумя заключительными турами таково: «Керменд» — 7 очков, «Нантер» — 7, «Цмокі-Мінск» — 5, «Бней Герцлия» (Израиль) — 5.