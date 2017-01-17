Американский защитник Антонио Грейвз пополнил ряды баскетболистов «Цмокі-Мінск»
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед решающими поединками второго группового этапа Кубка
ФИБА-Европа баскетболисты «Цмокі-Мінск» усилились еще одним заокеанским легионером. До окончания нынешнего сезона контракт с минчанами подписал защитник Антонио Грейвз, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Новобранец «драконов» родился в 1985 году и до 2007 года выступал на родине в составе университетской команды Питтсбурга. Затем Грейвз перебрался в Европу, поиграв в турецких клубах «Галатасарай» (Стамбул) и «Банвит» (Бандырма), а также в хорватской «Цибоне» (Загреб). В 2011 году он вернулся в США, сыграв сезон за «Кантон». После этого Антонио Грейвз снова играл в Старом Свете — в Италии и Германии.
Ближайшие встречи баскетболисты «Цмокі-Мінск» проведут на своей арене во втором групповом этапе Кубка
В 1/8 финала Кубка
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