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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28454287/
17 января 2017, 13:16 | Баскетбол: Еврокубки | БЕЛТА

Американский защитник Антонио Грейвз пополнил ряды баскетболистов «Цмокі-Мінск»

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед решающими поединками второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа баскетболисты «Цмокі-Мінск» усилились еще одним заокеанским легионером. До окончания нынешнего сезона контракт с минчанами подписал защитник Антонио Грейвз, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>17 января Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Перед решающими поединками второго группового этапа Кубка <nobr>ФИБА-Европа</nobr> баскетболисты Цмокі-Мінск усилились еще одним заокеанским легионером. До окончания нынешнего сезона контракт с минчанами подписал защитник <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Грейвз</span> сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Новобранец «драконов» родился в 1985 году и до 2007 года выступал на родине в составе университетской команды Питтсбурга. Затем Грейвз перебрался в Европу, поиграв в турецких клубах «Галатасарай» (Стамбул) и «Банвит» (Бандырма), а также в хорватской «Цибоне» (Загреб). В 2011 году он вернулся в США, сыграв сезон за «Кантон». После этого Антонио Грейвз снова играл в Старом Свете — в Италии и Германии.

Ближайшие встречи баскетболисты «Цмокі-Мінск» проведут на своей арене во втором групповом этапе Кубка ФИБА-Европа. В среду, 18 января, на площадке «Фалькон Клуба» подопечные Игоря Грищука будут соперничать с венгерским «Кермендом», 25 января — французским «Нантером». Оба оппонента опережают чемпионов Беларуси в таблице группы N, и, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, «драконам» нужно обязательно побеждать. Положение в квартете перед двумя заключительными турами таково: «Керменд» — 7 очков, «Нантер» — 7, «Цмокі-Мінск» — 5, «Бней Герцлия» (Израиль) — 5.

В 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа выйдут по две лучшие команды из 8 квартетов второго группового этапа, а также 8 клубов из Лиги чемпионов.

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