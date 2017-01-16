Теодосич признан лучшим европейским игроком по версии La Gazzetta Dello Sport
Разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич признан лучшим европейским баскетболистом 2016 года по версии итальянского издания La Gazzetta Dello Sport.
Второе место в голосовании занял ещё один игрок ЦСКА — защитник Нандо де Коло. Третьим стал центровой «Сан-Антонио Спёрс» Пау Газоль.
Теодосич стал первым обладателем приза с 2000 года, не выступающим в НБА.
Обладатель приза La Gazzetta Dello Sport выбирается по средствам голосования журналистов, а также игроков, тренеров и генеральных менеджеров европейских клубов.
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