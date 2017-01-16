«Локо» покорил Таллин, «Химки» отстояли Подмосковье

Ни к одному матчу нынешнего уик-энда в Единой лиге ВТБ, в отличие от предыдущего, нельзя было применить приставку «супер», но каждое противостояние вышло по-своему интересным. В ожидании главного матча тура между УНИКСом и ЦСКА вспоминаем основные события пяти состоявшихся в выходные встреч.

«Калев» «Локо» не помеха

В Таллине местный «Калев» принимал «Локомотив-Кубань». Набравшие отличный ход краснодарцы не оставили шансов хозяевам, одержав верх со счётом 95:64, и продлили победную серию до 10 матчей! Для «Калева» же это поражение стало восьмым кряду. Главного героя в составе «железнодорожников» выделить трудно — в ударе были почти все. Сразу шесть игроков «Локо» набрали 10 и более очков. Теперь, благодаря победе над УНИКСом в очной встрече, краснодарцы сместили казанцев со второй строчки турнирной таблицы. Выше — только ЦСКА.

Питерский «Зенит» ожидаемо легко расправился с пермской «Пармой». Команда Вячеслава Шушакова попала под сине-бело-голубой каток в третьей четверти, и даже геройства теперь уже не единственного (после прихода словенца Саши Загораца) легионера команды Данило Анджушича, настрелявшего 29 очков, пермякам никак не помогли. «Зенит» был лучше во всех компонентах, а самым ярким показателем превосходства питерцев стало количество результативных передач — 30 против 15 у «Пармы».

Борьба за плей-офф и бенефис Тодоровича

«Автодор» и «Енисей» выясняли отношения в Саратове. Обе команды ведут борьбу за восьмое место в турнирной таблице, а вместе с ним и за попадание в плей-офф турнира, так что поединок был сверхпринципиальным. Всё предопределила заключительная четверть, в которой красноярцы не устояли, позволив соседу по таблице приблизиться на расстояние вытянутой руки. «Автодор» постепенно выбирается из ямы, в которую угодил в начале сезона. Примечательно, что защитники саратовцев Сергей Быков и Евгений Колесников — претенденты на попадание на Матч звёзд лиги в Сочи — набрали 12 и 11 очков соответственно. Лидер команды Ник Миннерат на Звёздный уик-энд гарантированно поедет, а во встрече с «Енисеем» он разразился 24 очками.



«Химки» уверенно переиграли «Астану» в родных стенах. Как всегда великолепен был Алексей Швед — 23 очка и 11 передач. Дабл-даблом отметился и черногорский центровой жёлто-синих Марко Тодорович, свирепствовавший на щитах. Он записал на свой счёт 15 очков и 18 подборов, 7 из них — в нападении. И всё же самый яркий момент встречи — перехват с последующим данком — остался за Шведом.

«Нижний Новгород», хоть и не без приключений, справился с «Цмоки-Минск». Уступив в стартовой десятиминутке 25:28, команда Артурса Шталбергса засучила рукава и две последующие четверти выиграла с двузначным преимуществом. Затем, поверив в победу, нижегородцы расслабились, перестали обороняться и чуть было не позволили гостям совершить камбэк. Но «Нижний» устоял — 102:95. Встреча превратилась в перестрелку американских легионеров — в составе минского клуба выделились Дрю Джойс (24 очка) и Джастин Грей (23), у победителей результативнее прочих выступили Кенни Бойнтон (23) и Деандре Кейн (22).

Событие недели

На неделе стало известно, что ведущим запланированного на 11 февраля в Сочи Матча звёзд Единой лиги ВТБ станет Иван Ургант. Шоумен, являющийся давним поклонником баскетбола, не скрывал радости на этот счёт. И даже пообещал забить сверху! Что ж, посмотрим, сдержит ли он слово. 11 февраля, Сочи, ледовый дворец «Большой».

Поздравление недели

На минувшей неделе дни рождения праздновали сразу три игрока Лиги ВТБ. Центровому УНИКСа Артёму Клименко исполнилось 22 года. Защитник «Енисея» Василий Заворуев отметил 30-летний юбилей. Накануне день рождения был и у центрового «Автодора» Артёма Забелина. Игрок восстанавливается от травмы, а клуб решил ускорить его восстановление вот таким милым постом в «Инстаграме». Поможет это Забелину или нет, судите сами. А «Чемпионат» присоединяется к поздравлениям!