«Нижний Новгород» обыграл «Цмоки-Минск», несмотря на 24 очка Джойса

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Первую половину встречи хозяева выиграл с разницей «+8», а в третьей четверти довели разрыв до 18 баллов. В заключительном отрезке «Цмоки-Минску» удалось сократить разрыв, но не отыграться.



Результативнее всех в этом матче был защитник минчан Дрю Джойс, который набрал 24 очка. У Джастина Грэя и Кенни Бойнтона по 23 балла.