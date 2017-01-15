«Нижний Новгород» обыграл «Цмоки-Минск», несмотря на 24 очка Джойса
«Нижний Новгород» в домашнем матче обыграл белорусский «Цмоки-Минск» со счётом 102:95 в регулярном первенстве Единой лиги ВТБ.
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Первую половину встречи хозяева выиграл с разницей «+8», а в третьей четверти довели разрыв до 18 баллов. В заключительном отрезке «Цмоки-Минску» удалось сократить разрыв, но не отыграться.
Результативнее всех в этом матче был защитник минчан Дрю Джойс, который набрал 24 очка. У Джастина Грэя и Кенни Бойнтона по 23 балла.
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