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15 января 2017, 17:56 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Нижний Новгород» обыграл «Цмоки-Минск», несмотря на 24 очка Джойса

«Нижний Новгород» в домашнем матче обыграл белорусский «Цмоки-Минск» со счётом 102:95 в регулярном первенстве Единой лиги ВТБ.

Нижний Новгород в домашнем матче обыграл белорусский <span class=error>Цмоки</span>-Минск со счётом 102:95 в регулярном первенстве Единой лиги <span class=error>ВТБ</span>. Увеличить
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Первую половину встречи хозяева выиграл с разницей «+8», а в третьей четверти довели разрыв до 18 баллов. В заключительном отрезке «Цмоки-Минску» удалось сократить разрыв, но не отыграться.

Результативнее всех в этом матче был защитник минчан Дрю Джойс, который набрал 24 очка. У Джастина Грэя и Кенни Бойнтона по 23 балла.
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