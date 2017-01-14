Защитник «Реала» Дончич — MVP 17-го тура Евролиги
Защитник мадридского «Реала» Лука Дончич признан самым ценным игроком 17-го тура регулярного первенства Евролиги.
В матче с израильским «Маккаби» Дончич набрал 10 очков, совершил 11 подборов и восемь передач, получив рейтинг полезности 32, сообщает официальный сайт турнира. «Реал» выиграл матч — 80:75.
Высший рейтинг — 33 — в этом туре заработал Милан Макван из «Милана», набравший 19 очков, 11 подборов и три передачи в игре с московским ЦСКА. Но поражение его команды 64:101 лишило Маквана шанса стать MVP тура.
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