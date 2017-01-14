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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28423630/
14 января 2017, 1:11 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

23 очка Риверса помогли «Панатинаикосу» обыграть «Анадолу Эфес» в овертайме

Греческий «Панатинаикос» обыграл турецкий «Анадолу Эфес» в овертайме матча 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 92:81.

«Панатинаикос» вырвался в лидеры матча во время первой четверти, но упустил преимущество в третьей десятиминутке. Заключительная часть матча получилась результативной — команды набрали по 20 очков. В овертайме греки победили со счётом 22:11.

Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Панатинаикоса» Кей Си Риверс. На его счету 23 очка, 3 подбора, 3 передачи и 1 перехват.
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