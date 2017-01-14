23 очка Риверса помогли «Панатинаикосу» обыграть «Анадолу Эфес» в овертайме

«Панатинаикос» вырвался в лидеры матча во время первой четверти, но упустил преимущество в третьей десятиминутке. Заключительная часть матча получилась результативной — команды набрали по 20 очков. В овертайме греки победили со счётом 22:11.



Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Панатинаикоса» Кей Си Риверс. На его счету 23 очка, 3 подбора, 3 передачи и 1 перехват.