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14 января 2017, 0:58 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

18 очков Радда не спасли «Маккаби» от поражения в матче Евролиги против «Реала»

Мадридский «Реал» на домашнем паркете обыграл «Маккаби» Тель-Авив в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 80:75.

Хозяева проиграли первую четверть со счётом 16:21, однако сумели выйти в лидеры с разницей в 1 очко до перерыва. Третья четверть снова сложилась не в пользу «Реала», однако заключительная десятиминутка позволила одному из лидеров Евролиги добыть победу.

Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Маккаби» Виктор Радд. На его счету 18 очков, 9 подборов и 1 передача.
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