18 очков Радда не спасли «Маккаби» от поражения в матче Евролиги против «Реала»

Хозяева проиграли первую четверть со счётом 16:21, однако сумели выйти в лидеры с разницей в 1 очко до перерыва. Третья четверть снова сложилась не в пользу «Реала», однако заключительная десятиминутка позволила одному из лидеров Евролиги добыть победу.



Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Маккаби» Виктор Радд. На его счету 18 очков, 9 подборов и 1 передача.