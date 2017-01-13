Репеша назвал позором разгромное поражение «Милана» от ПБК ЦСКА в Евролиге
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Главный тренер баскетбольного клуба «Милан» Ясмин Репеша назвал позором разгромное поражение своей команды от московского ЦСКА в матче Евролиги.
В пятницу ЦСКА победил «Милан» со счетом 101:64 в домашнем матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги и прервал серию из трех поражений подряд.
«Это позор. Все, о чем мы говорили до матча, ничего не выполнили. Мы ничего не противопоставили быстрому нападению ЦСКА. Мы выступили явно ниже своего уровня и уровня Евролиги. Хочу принести извинения нашим болельщикам и владельцам команды. Поздравляю ЦСКА с прекрасной игрой, желаю им удачи в будущем», — сказал Репеша журналистам.
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