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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28423088/
13 января 2017, 22:57 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Репеша назвал позором разгромное поражение «Милана» от ПБК ЦСКА в Евролиге

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Главный тренер баскетбольного клуба «Милан» Ясмин Репеша назвал позором разгромное поражение своей команды от московского ЦСКА в матче Евролиги.

В пятницу ЦСКА победил «Милан» со счетом 101:64 в домашнем матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги и прервал серию из трех поражений подряд.

«Это позор. Все, о чем мы говорили до матча, ничего не выполнили. Мы ничего не противопоставили быстрому нападению ЦСКА. Мы выступили явно ниже своего уровня и уровня Евролиги. Хочу принести извинения нашим болельщикам и владельцам команды. Поздравляю ЦСКА с прекрасной игрой, желаю им удачи в будущем», — сказал Репеша журналистам.
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