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13 января 2017, 22:26 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

БК ЦСКА прервал серию из трех поражений в Евролиге, разгромив «Милан»

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал крупную победу над итальянским «Миланом» со счетом 101:64 в домашнем матче Евролиги.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий армейцев Нандо Де Коло, в его активе 22 очка. ЦСКА прервал свою серию из трех поражений в турнире.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, одержав в 17 матчах 13 побед. «Милан» идет на последней, 16-й позиции.

В следующем матче на своей площадке ЦСКА примет немецкий «Бамберг», «Милан» также дома сыграет с турецким «Галатасараем». Обе встречи пройдут 19 января.
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