БК ЦСКА прервал серию из трех поражений в Евролиге, разгромив «Милан»
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал крупную победу над итальянским «Миланом» со счетом 101:64 в домашнем матче Евролиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий армейцев Нандо Де Коло, в его активе 22 очка. ЦСКА прервал свою серию из трех поражений в турнире.
В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, одержав в 17 матчах 13 побед. «Милан» идет на последней, 16-й позиции.
В следующем матче на своей площадке ЦСКА примет немецкий «Бамберг», «Милан» также дома сыграет с турецким «Галатасараем». Обе встречи пройдут 19 января.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter