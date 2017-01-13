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13 января 2017, 22:28 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Галатасарай» обыграл «Жальгирис» в Евролиге, Фитипальдо набрал 21 очко

Турецкий «Галатасарай» обыграл литовский «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 87:79.

Команды начали матч с ничейного результата по итогам первой четверти — 17:17. Но во второй десятиминутке хозяева паркета вышли в лидеры («+6»). Также вничью завершилась заключительная четверть.

Самым результативным игроком матча стал итальянский защитник «Галатасарая» Бруно Фитипальдо. Он набрал 21 очко, совершил 1 подбор, отдал 5 передач и сделал 2 перехвата.
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