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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28421270/
13 января 2017, 18:57 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Желько Обрадович: Я больший серб, чем те, кто называли меня турком

Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович выразил разочарование тем приемом, который ему оказали болельщики «Црвены Звезды» во время матча Евролиги в Белграде. Серба, чья команда уступила со счетом 73:75, освистывали и оскорбляли на протяжении игры.

Главный тренер Фенербахче <span class=error>Желько</span> <span class=error>Обрадович</span> выразил разочарование тем приемом который ему оказали болельщики <span class=error>Црвены</span> Звезды во время матча <span class=error>Евролиги</span> в Белграде. Серба чья команда уступила со счетом 73:75 освистывали и оскорбляли на протяжении игры. Увеличить
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— Это было странно, — цитирует Eurohoops Обрадовича. — Я ничего плохого о «Црвене Звезде» не говорил никогда. Я люблю эту команду. Но перед матчем меня называли «турецким Желько». Это незаслуженно. Я больший серб, чем те, кто кричали это мне. Они должны бы понимать, что я сделал для сербского баскетбола. Не думаю, что теперь дружба между мной и «Црвеной Звездой» возможна.
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