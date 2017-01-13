Желько Обрадович: Я больший серб, чем те, кто называли меня турком

— Это было странно, — цитирует Eurohoops Обрадовича. — Я ничего плохого о «Црвене Звезде» не говорил никогда. Я люблю эту команду. Но перед матчем меня называли «турецким Желько». Это незаслуженно. Я больший серб, чем те, кто кричали это мне. Они должны бы понимать, что я сделал для сербского баскетбола. Не думаю, что теперь дружба между мной и «Црвеной Звездой» возможна.