Желько Обрадович: Я больший серб, чем те, кто называли меня турком
Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович выразил разочарование тем приемом, который ему оказали болельщики «Црвены Звезды» во время матча Евролиги в Белграде. Серба, чья команда уступила со счетом 73:75, освистывали и оскорбляли на протяжении игры.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Это было странно, — цитирует Eurohoops Обрадовича. — Я ничего плохого о «Црвене Звезде» не говорил никогда. Я люблю эту команду. Но перед матчем меня называли «турецким Желько». Это незаслуженно. Я больший серб, чем те, кто кричали это мне. Они должны бы понимать, что я сделал для сербского баскетбола. Не думаю, что теперь дружба между мной и «Црвеной Звездой» возможна.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter