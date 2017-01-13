Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28421103/
13 января 2017, 18:46 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Фенербахче» подтвердил переход Беннетта

Турецкий «Фенербахче» подписал контракт с форвардом Энтони Беннеттом, сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до конца сезона-2017/18.

В 2013 году Беннетт стал первым канадцем, выбранным под первым номером на драфте НБА. Ранее форвард играл за «Кливленд Кавальерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Торонто Рэпторс» и «Бруклин Нетс», из состава которого был отчислен 9 января.

В нынешнем сезоне он провёл 24 игры в регулярном чемпионате НБА, но только один раз вышел в основном составе. В среднем он набирал 5 очков, делая 3,3 подбора и 0,5 передачи.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Желько Обрадович: Я больший серб, чем те, кто называли меня турком

Желько Обрадович: Я больший серб, чем те, кто называли меня турком

Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович выразил разочарование тем приемом, который ему оказали болельщики «Црвены Звезды» во время матча Евролиги в Белграде. Серба, чья команда уступила со счетом 73:75, освистывали и оскорбляли на протяжении игры.
Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России