«Фенербахче» подтвердил переход Беннетта

В 2013 году Беннетт стал первым канадцем, выбранным под первым номером на драфте НБА. Ранее форвард играл за «Кливленд Кавальерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Торонто Рэпторс» и «Бруклин Нетс», из состава которого был отчислен 9 января.



В нынешнем сезоне он провёл 24 игры в регулярном чемпионате НБА, но только один раз вышел в основном составе. В среднем он набирал 5 очков, делая 3,3 подбора и 0,5 передачи.