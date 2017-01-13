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13 января 2017, 1:16 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Олимпиакос» переиграл «Барселону» в Евролиге благодаря 16 очкам Принтезиса

Греческий «Олимпиакос» обыграл испанскую «Барселону» в матчах регулярного чемпионата Евролиги — 69:67.

Первую половину матча выиграла «Барселона» со счётом 33:29, однако третья десятиминутка позволила гостям выйти вперёд — 27:21.

Самым эффективным игроком матча стал форвард «Олимпиакоса» Георгиос Принтезис. Он набрал 16 очков, совершил 9 подборов, отдал 2 передачи и сделал 1 перехват.

«Олимпиакос» занимает второе место в турнирной таблице, «Барселона» — 12-е.
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