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13 января 2017, 1:00 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Црвена Звезда» обыграла «Фенербахче» «+2», Кузмич набрал 21 очко

Сербская «Црвена Звезда» обыграла турецкий «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 75:73.

Первая, третья и четвёртая четверти завершились вничью — 23:23, 17:17 и 14:14 соответственно. На последней минуте матча счёт был 73:73, но хозяева смогли набрать победные два очка.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Црвены Звезды» Огнен Кузмич. Он набрал 21 очко и совершил 8 подборов.

«Црвена Звезда» занимает седьмое место в турнирной таблице, «Фенербахче» — пятое.
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