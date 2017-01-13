«Црвена Звезда» обыграла «Фенербахче» «+2», Кузмич набрал 21 очко
Сербская «Црвена Звезда» обыграла турецкий «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 75:73.
Первая, третья и четвёртая четверти завершились вничью — 23:23, 17:17 и 14:14 соответственно. На последней минуте матча счёт был 73:73, но хозяева смогли набрать победные два очка.
Самым результативным игроком матча стал центровой «Црвены Звезды» Огнен Кузмич. Он набрал 21 очко и совершил 8 подборов.
«Црвена Звезда» занимает седьмое место в турнирной таблице, «Фенербахче» — пятое.
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