ЦСКА сыграет с итальянским «Миланом» в матче баскетбольной Евролиги

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В первых 13 турах Евролиги ЦСКА проиграл лишь раз, подтвердив статус главного фаворита нынешнего турнира. Действующий чемпион Европы, ЦСКА показывал и самый результативный баскетбол, однако к концу минувшего года игра армейцев разладилась. Сначала они на своей площадке уступили турецкому «Фенербахче», который ЦСКА обыграл в финале прошлогодней Евролиги, а затем последовали гостевые поражения от сербской «Црвены Звезды» и испанского «Реала».

Лидерство в турнире ЦСКА не отдал, однако ближайшие конкуренты — «Реал», испанская «Баскония» и греческий «Олимпиакос» — имеют в своем активе всего на одну победу меньше. «Милан» же является одним из аутсайдеров турнира, в 16 матчах одержав лишь четыре победы и сохраняя минимальные шансы на выход в четвертьфинал.

Миланцы достаточно неплохо стартовали, долгое время балансируя в середине таблицы, однако затем проиграли девять матчей подряд. Прервать эту серию во встрече с ЦСКА, которому также необходимо, наконец, выиграть, итальянскому клубу будет непросто.

Два четвертьфинала за 25 лет

«Милан» — 27-кратный чемпион Италии, однако за последние 20 лет клуб лишь дважды выиграл национальное первенство — в 2014 и 2016 гг. В 2015 году миланцев возглавил хорватский специалист Ясмин Репеша, вернувший команде чемпионский титул. Трижды «Милан» выигрывал Кубок европейских чемпионов (1966, 1987 и 1988 гг.), однако за последние 25 лет команда лишь дважды выходила в четвертьфинал Евролиги. В прошлом сезоне итальянцы вновь не сумели преодолеть стадию «топ-16».

В первом круге команды встретились в Милане 8 декабря, армейцы выиграли со счетом 79:64.

Матч ЦСКА — «Милан» пройдет на московской арене «Мегаспорт», начало — 20:00 мск.