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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28409956/
12 января 2017, 22:59 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Дарушшафака» обыграла «Басконию» в Евролиге благодаря 29 очкам Бертанса

Турецкий клуб «Дарушшафака Догуш» победил испанскую «Басконию» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 98:89.

Гости выиграли первую четверть со счётом 24:20, но после к большому перерыву турки сумели выйти в лидеры матча. В третьей четверти баскетболисты «Дарушшафаки» увеличили преимущество, после чего удержали его до финальной сирены.

Самым результативным игроком матча стал латвийский защитник «Дарушшафаки» Дайрис Бертанс. На его счету 29 очков и 5 передач.
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