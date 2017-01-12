«Дарушшафака» обыграла «Басконию» в Евролиге благодаря 29 очкам Бертанса

Гости выиграли первую четверть со счётом 24:20, но после к большому перерыву турки сумели выйти в лидеры матча. В третьей четверти баскетболисты «Дарушшафаки» увеличили преимущество, после чего удержали его до финальной сирены.



Самым результативным игроком матча стал латвийский защитник «Дарушшафаки» Дайрис Бертанс. На его счету 29 очков и 5 передач.