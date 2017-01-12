27 очков Лэнгфорда помогли УНИКСу обыграть «Бамберг» в Евролиге

Первую половину встречи лучше провели гости, но в третьей четверти УНИКС сократил разрыв до минимума, а в заключительном отрезке вырвался вперёд. На последней минуте «Бамберг» отставал на три очка, но Янис Стрельниекс промахнулся из-за дуги, а Кит Лэнгфорд реализовал штрафные, принеся казанцам победу.



Самым результативным игроком встречи стал Лэнгфорд, набравший 27 очков. В активе Стрельниекса 13 баллов.