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12 января 2017, 19:58 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболистки «Надежды» обыграли турецкий «Хатай» в матче Евролиги

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Баскетболистки оренбургской «Надежды» обыграли турецкий «Хатай» в матче группового этапа Евролиги.

Встреча группы B, прошедшая в четверг в Оренбурге, завершилась победой хозяев со счетом 63:54 (14:8, 20:9, 13:21, 16:16). В составе «Надежды» американка Тиффани Митчелл набрала 19 очков.

«Надежда», одержав 7-ю победу в турнире, делит лидерство в группе с екатеринбургским УГМК. 18 января на выезде оренбургский клуб сыграет с «Вильнёв-Д’Аск» (Франция).
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