Баскетболистки УГМК обыграли «Авениду» в матче Евролиги
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский женский баскетбольный клуб УГМК из Екатеринбурга одержал победу над испанской «Авенидой» со счетом 74:68 в домашнем матче Евролиги.
Самой результативной в составе УГМК стала Дайана Таурази, набравшая 26 очков.
В параллельном матче «Надежда» из Оренбурга дома была сильнее турецкого клуба «Хатай» (63:54), в активе Тиффани Митчелл 19 очков.
В турнирной таблице группы A УГМК и «Надежда» делят первое место, в активе клубов по 15 очков.
Следующий матч клуб из Екатеринбурга 18 января проведет на выезде против венгерской «Юники», «Надежда» в тот же день в гостях сыграет с французским «Лиллем».
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