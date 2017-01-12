Баскетболистки УГМК обыграли «Авениду» в матче Евролиги

Самой результативной в составе УГМК стала Дайана Таурази, набравшая 26 очков.

В параллельном матче «Надежда» из Оренбурга дома была сильнее турецкого клуба «Хатай» (63:54), в активе Тиффани Митчелл 19 очков.

В турнирной таблице группы A УГМК и «Надежда» делят первое место, в активе клубов по 15 очков.

Следующий матч клуб из Екатеринбурга 18 января проведет на выезде против венгерской «Юники», «Надежда» в тот же день в гостях сыграет с французским «Лиллем».