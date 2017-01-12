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12 января 2017, 18:49 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Данки Шведа и Захарова — в топ-10 лучших моментов тура в Еврокубке

На официальном канале Евролиги в YouTube представлен видеоролик с подборкой 10 лучших моментов второго тура Топ-16 Еврокубка.

На официальном канале <span class=error>Евролиги</span> в YouTube представлен видеоролик с подборкой 10 лучших моментов второго тура Топ-16 <span class=error>Еврокубка</span>. Увеличить
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В список попали атакующий защитник «Химок» Алексей Швед, чей данк в матче с «Баварией» занял девятое место, и Денис Захаров из «Локомотива-Кубань», занявший второе место благодаря данку в матче с «Мурсией». Возглавил рейтинг данк Шона Джонса из «Хапоэля» в игре с «Нижним Новгородом».
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Баскетболист «Зенита» Тимма стал самым ценным игроком второго тура топ-16 Кубка Европы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Защитник санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» латвиец Янис Тимма признан самым ценным игроком второго тура топ-16 Кубка Европы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
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