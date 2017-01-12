Данки Шведа и Захарова — в топ-10 лучших моментов тура в Еврокубке
На официальном канале Евролиги в YouTube представлен видеоролик с подборкой 10 лучших моментов второго тура Топ-16 Еврокубка.
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В список попали атакующий защитник «Химок» Алексей Швед, чей данк в матче с «Баварией» занял девятое место, и Денис Захаров из «Локомотива-Кубань», занявший второе место благодаря данку в матче с «Мурсией». Возглавил рейтинг данк Шона Джонса из «Хапоэля» в игре с «Нижним Новгородом».
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