Баскетболист «Зенита» Тимма стал самым ценным игроком второго тура топ-16 Кубка Европы
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Защитник
санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» латвиец Янис Тимма признан самым ценным игроком второго тура топ-16 Кубка Европы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
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В среду в домашнем матче с литовским «Летувос Ритас» (88:79) Тимма набрал 27 очков и сделал шесть подборов.
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