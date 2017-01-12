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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28406403/
12 января 2017, 16:30 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболист «Зенита» Тимма стал самым ценным игроком второго тура топ-16 Кубка Европы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Защитник санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» латвиец Янис Тимма признан самым ценным игроком второго тура топ-16 Кубка Европы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В среду в домашнем матче с Летувос Ритас защитник набрал 27 очков и сделал шесть подборов. Увеличить
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В среду в домашнем матче с литовским «Летувос Ритас» (88:79) Тимма набрал 27 очков и сделал шесть подборов.

В следующем матче санкт-петербургский клуб 18 января дома сыграет с «Хапоэлем» из Иерусалима.
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