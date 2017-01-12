Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли в 4-м туре второго этапа Кубка ФИБА-Европа
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели третье поражение подряд на втором групповом этапе розыгрыша Кубка
ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В стартовом поединке второго круга соревнований в группе N на площадке израильского клуба «Бней Герцлия» минчане постоянно были в роли догоняющих и в итоге уступили со счетом 77:88 (18:21, 17:22, 20:18, 22:27). В составе проигравших самым результативным стал Джордже Гагич, набравший 21 очко. До этого команда Игоря Грищука обыграла израильтян в Минске — 89:76, а потом дважды проиграла в гостях — венгерскому «Керменду» со счетом 74:90 и французскому «Нантеру» — 85:94. Два заключительных матча «драконы» проведут на своей площадке: 18 января с «Кермендом» и 25 января с «Нантером». Накануне венгерская команда победила у себя дома французский клуб со счетом 91:74.
Турнирное положение после четырех игровых дней: «Нантер» — 7 очков, «Керменд» — 7, «Цмокi-Мiнск» — 5, «Бней Герцлия» — 5.
После завершения второго группового этапа Кубка
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