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12 января 2017, 9:15 | Баскетбол: Еврокубки | БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли в 4-м туре второго этапа Кубка ФИБА-Европа

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели третье поражение подряд на втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке второго круга соревнований в группе N на площадке израильского клуба <span class=error>Бней</span> <span class=error>Герцлия</span> минчане постоянно были в роли догоняющих и в итоге уступили со счетом 77:88. Увеличить
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В стартовом поединке второго круга соревнований в группе N на площадке израильского клуба «Бней Герцлия» минчане постоянно были в роли догоняющих и в итоге уступили со счетом 77:88 (18:21, 17:22, 20:18, 22:27). В составе проигравших самым результативным стал Джордже Гагич, набравший 21 очко. До этого команда Игоря Грищука обыграла израильтян в Минске — 89:76, а потом дважды проиграла в гостях — венгерскому «Керменду» со счетом 74:90 и французскому «Нантеру» — 85:94. Два заключительных матча «драконы» проведут на своей площадке: 18 января с «Кермендом» и 25 января с «Нантером». Накануне венгерская команда победила у себя дома французский клуб со счетом 91:74.

Турнирное положение после четырех игровых дней: «Нантер» — 7 очков, «Керменд» — 7, «Цмокi-Мiнск» — 5, «Бней Герцлия» — 5.

После завершения второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа в 1/8 финала попадут победители шести групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места. К ним присоединятся и 8 клубов, выбывших из розыгрыша Лиги чемпионов. Встречи 1/8 финала состоятся 8 и 22 февраля, четвертьфиналы намечены на 8 и 15 марта, полуфиналы пройдут 29 марта и 5 апреля, решающие поединки состоятся 19 и 26 апреля.

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