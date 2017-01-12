«Енисей» проиграл «Гронингену» в баскетбольном Кубке Европы

Баскетболисты «Енисея» уступили голландскому «Гронингену» в рамках Кубка ФИБА Европа. Матч прошел 11 января на паркете спорткомплекса «Арена-Север».

Судьбу матча решили первые две четверти, которые «Енисей» проиграл с общим счетом 30:46. В третьем отрезке красноярцы немного сократили отставание, но заключительная четверть вновь осталась за гостями из Голландии. В итоге «Енисей» проиграл со счетом 67:81.

Лучшим в составе красноярской команды стал американский легионер Тони Тэйлор. Баскетболист набрал 16 очков, сделал 4 подбора и отдал 4 точные передачи.

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов назвал игру безобразной и извинился перед болельщиками.

«Нужно принести извинения за ту игру, которая есть. Причину поражения я вам сегодня не скажу. Мне нужно пересмотреть игру. Но то, что мы играли безобразно, сомнений нет. У поражения нет одной причины. Повлияла совокупность действий — как мы готовили, как игроки вышли на игру… Без сомнения, это плохо. Но это баскетбол. В раздевалке было сказано — мы играли хуже, поэтому мы проиграли», — рассказал Окулов после матча.

Поражение от «Гронингена» стало для «Енисея» первым на втором групповом этапе Еврокубка. Ранее красноярцы обыграли «Лукойл-Академик», «Бенфику» и тот же «Гронинген».

Сейчас «Енисей» продолжает возглавлять группу P. В активе подопечных Окулова — 7 очков в 4 играх. По дополнительным показателям красноярцы опережают «Лукойл-Академик».

Интересно, что следующий матч «Енисей» сыграет как раз с «Академиком». Игра пройдет 18 января на паркете соперника в Болгарии.