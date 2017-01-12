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12 января 2017, 8:22 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Известия»: В Единой лиге ВТБ могут появиться команды из Финляндии и Швеции

Состав участников Единой лиги ВТБ в следующем сезоне может увеличиться с 13 до 16 клубов, сообщают «Извстия».

Состав участников Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> в следующем сезоне может увеличиться с 13 до 16 клубов. Увеличить
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На три вакантных места претендуют несколько клубов. В лигу может вернуться финский «Байзонс». Кроме того, состав турнира может пополнить чемпион Швеции «Содертелье Кингз». Вопрос с заявками на следующий сезон будет рассмотрен после проведения Матча звезд, который в феврале сосоится в Сочи.

В этом сезоне в турнире принимают участие 13 клубов из России, Эстонии, Латвии, Белоруссии и Казахстана. Ранее в лиге выступали команды из Чехии («Нимбрук») и Грузии («Вита»), но по финансовым причинам не смогли заявиться в 2016 году.
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