Баскетболисты «Химок» уступили «Баварии» в матче топ-16 Кубка Европы
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили мюнхенской «Баварии» на выезде в матче топ-16 Кубка Европы.
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Встреча группы F, прошедшая в среду в Мюнхене, завершилась со счетом 90:74 (18:21, 20:20, 31:20, 21:13) в пользу хозяев. У российской команды самым результативным на паркете был Джейкоб Пуллен, набравший 17 очков, а Алексей Швед записал на свой счет 16 баллов.
В следующем матче турнира «Химки» сыграют 18 января на выезде с немецким «Ульмом».
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