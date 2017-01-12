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12 января 2017, 1:02 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболисты «Химок» уступили «Баварии» в матче топ-16 Кубка Европы

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили мюнхенской «Баварии» на выезде в матче топ-16 Кубка Европы.

МОСКВА 11 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Баскетболисты подмосковных Химок уступили мюнхенской Баварии на выезде в матче топ-16 Кубка Европы. Увеличить
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Встреча группы F, прошедшая в среду в Мюнхене, завершилась со счетом 90:74 (18:21, 20:20, 31:20, 21:13) в пользу хозяев. У российской команды самым результативным на паркете был Джейкоб Пуллен, набравший 17 очков, а Алексей Швед записал на свой счет 16 баллов.

В следующем матче турнира «Химки» сыграют 18 января на выезде с немецким «Ульмом».
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