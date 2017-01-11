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11 января 2017, 23:45 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Нижний Новгород» проиграл «Хапоэлю» «-22», Кенй набрал 19 очков, Стадемайр — 8

«Нижний Новгород» на выезде проиграл израильскому «Хапоэлю» со счётом 76:98 во втором туре второго группового этапа Еврокубка.

Первую четверть выиграли нижегородцы, но уже на большой перерыв «Хапоэль» уходил с двузначным преимуществом, которое наращивал в третьей и четвёртой четвертях.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Хапоэля» Шон Джонс, набравший 21 очко. Знаменитый форвард Амаре Стадемайр набрал 8 очков. Деандре Кейн принёс «Нижнему Новгороду» 19 баллов.
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