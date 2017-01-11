«Локомотив-Кубань» обыграл «Мурсию» в матче топ-16 Кубка Европы по баскетболу

В параллельном матче другой российский клуб «Зенит» победил литовский «Летувос Ритас» (88:79).

После двух туров «Локомотив» и «Зенит» лидируют в группах Е и G соответственно. В следующем матче краснодарцы 18 января примут испанскую «Фуэнлабраду», санкт-петербургский клуб в тот же день дома сыграет с «Хапоэлем» из Иерусалима.