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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28396857/
11 января 2017, 22:32 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

«Локомотив-Кубань» обыграл «Мурсию» в матче топ-16 Кубка Европы по баскетболу

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл испанскую «Мурсию» со счетом 70:60 в домашнем матче второго тура стадии топ-16 Кубка Европы.

В параллельном матче другой российский клуб «Зенит» победил литовский «Летувос Ритас» (88:79).

После двух туров «Локомотив» и «Зенит» лидируют в группах Е и G соответственно. В следующем матче краснодарцы 18 января примут испанскую «Фуэнлабраду», санкт-петербургский клуб в тот же день дома сыграет с «Хапоэлем» из Иерусалима.
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Новости Баскетбольных еврокубков

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