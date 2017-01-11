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11 января 2017, 22:07 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Зенит» обыграл «Летувос Ритас» в Еврокубке, Тимма набрал 27 очков

Санкт-петербургский «Зенит» на своей площадке обыграл «Летувос Ритас» со счётом 88:79 во втором туре второго группового этапа Еврокубка.

<nobr>Санкт-петербургский</nobr> Зенит на своей площадке обыграл Летувос <span class=error>Ритас</span> со счётом 88:79 во втором туре второго группового этапа <span class=error>Еврокубка</span>. Увеличить
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Петербуржцы добились двузначного задела в первой четверти, однако к большому перерыву гости сократили разрыв. В третьей четверти «Зенит» вновь нарастил преимущество, а подобраться к хозяевам в заключительном отрезке литовцам не удалось.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Янис Тимма с 27 очками. «Летувос Ритас» 16 баллов принёс Дрю Гордон.
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