«Зенит» обыграл «Летувос Ритас» в Еврокубке, Тимма набрал 27 очков

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Петербуржцы добились двузначного задела в первой четверти, однако к большому перерыву гости сократили разрыв. В третьей четверти «Зенит» вновь нарастил преимущество, а подобраться к хозяевам в заключительном отрезке литовцам не удалось.



Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Янис Тимма с 27 очками. «Летувос Ритас» 16 баллов принёс Дрю Гордон.