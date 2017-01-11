Баскетболистки курского «Динамо» разгромили «Вислу» в матче Евролиги
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Динамо» из Курска одержал крупную победу над польской «Вислой» со счетом 96:59 в домашнем матче женской Евролиги.
Самым результативным игроком матча стала баскетболистка «Динамо» Ннека Огвумике, в ее активе 21 очко.
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В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с турецким «Мерсином», «Висла» на своей площадке примет чешский «УСК Прага». Обе встречи пройдут 18 января.
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