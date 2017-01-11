Баскетболистки курского «Динамо» разгромили «Вислу» в матче Евролиги

Самым результативным игроком матча стала баскетболистка «Динамо» Ннека Огвумике, в ее активе 21 очко.

В турнирной таблице бело-голубые продолжают лидировать, не потерпев в восьми матчах ни одного поражения, «Висла» занимает шестое место.

В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с турецким «Мерсином», «Висла» на своей площадке примет чешский «УСК Прага». Обе встречи пройдут 18 января.