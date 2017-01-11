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11 января 2017, 20:50 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

23 очка Колесникова помогли «Автодору» обыграть «Маккаби Ришон» в Лиге чемпионов

Саратовский «Автодор» на своей площадке обыграл израильский «Маккаби Ришон» со счётом 81:71 в 12-м туре группового этапа Лиги чемпионов ФИБА.

Саратовцы уступили в первой половине матча, но третью четверть выиграли с разницей «+12», обеспечив себе задел на решающий отрезок.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Автодора» Евгений Колесников, который набрал 23 очка. У «Маккаби» результативнее всех с 19 очками был центровой Джэйвон Маккрей, который также совершил 11 подборов.
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