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11 января 2017, 20:30 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболист УНИКСа Колом не сыграет с «Бамбергом» в Евролиге из-за травмы

КАЗАНЬ, 11 янв — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Баскетболист казанского УНИКСа Хоаким Колом пропустит матч Евролиги с немецким «Бамбергом» из-за травмы, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

КАЗАНЬ 11 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вадим Кузнецов. Баскетболист казанского <span class=error>УНИКСа</span> <span class=error>Хоаким</span> Колом пропустит матч <span class=error>Евролиги</span> с немецким <span class=error>Бамбергом</span> <nobr>из-за </nobr>травмы сообщил агентству Р-Спорт источник знакомый с ситуацией. Увеличить
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УНИКС сыграет с «Бамбергом» в Казани 12 января. В текущем сезоне Колом в 16 матчах Евролиги в среднем набирал 11,1 очка.

По-прежнему восстанавливается после травмы другой разыгрывающий казанцев Антон Понкрашов, который вернется в строй не раньше середины февраля.
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