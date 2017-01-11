Баскетболист УНИКСа Колом не сыграет с «Бамбергом» в Евролиге из-за травмы

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УНИКС сыграет с «Бамбергом» в Казани 12 января. В текущем сезоне Колом в 16 матчах Евролиги в среднем набирал 11,1 очка.