Баскетболист УНИКСа Колом не сыграет с «Бамбергом» в Евролиге из-за травмы
КАЗАНЬ, 11 янв —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Баскетболист казанского УНИКСа Хоаким Колом пропустит матч Евролиги с немецким «Бамбергом» из-за травмы, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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УНИКС сыграет с «Бамбергом» в Казани 12 января. В текущем сезоне Колом в 16 матчах Евролиги в среднем набирал 11,1 очка.
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