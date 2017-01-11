Веремеенко заявил, что матч в Казани с БК УНИКС не будет для него рядовым

Веремеенко выступал за УНИКС на протяжении шести лет и завоевал с командой Кубок Европы. В текущем сезоне он играет за «Бамберг», который встретится с УНИКСом 12 января в рамках Евролиги.

«Игра будет не совсем рядовой, все-таки я провел в УНИКСе шесть лет. Поэтому прилетел в Казань с другими эмоциями, буду рад выйти на площадку “Баскет Холла” после трех лет непребывания здесь. Этот матч будет особенным для меня, но в плане самой игры все будет то же самое. В игровом плане от того УНИКСа, в котором я играл, осталось немного. Нынешний УНИКС — совсем другая команда, совсем другой стиль. Даже сравнивать нельзя», — сказал Веремеенко журналистам.

«Эмоционально приятно будет вернуться на площадку, но вряд ли это вызовет какой-то дискомфорт у меня. Просто будет приятно», — добавил игрок «Бамберга».

Главный тренер «Бамберга» Андреа Тринкьери ранее тоже тренировал УНИКС, и под его руководством команда дошла до финала Кубка Европы.

«Эмоционально Тринкьери не изменился. Может, чуть спокойнее стал, но, в принципе, тот же стиль тренировок и игр, какой был в Казани, остался», — заявил Веремеенко.