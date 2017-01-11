Веремеенко заявил, что матч в Казани с БК УНИКС не будет для него рядовым
КАЗАНЬ, 11 янв —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Баскетболист немецкого «Бамберга» Владимир Веремеенко заявил, что ему будет приятно вновь сыграть в Казани, и игра с УНИКСом не будет для него рядовой.
Веремеенко выступал за УНИКС на протяжении шести лет и завоевал с командой Кубок Европы. В текущем сезоне он играет за «Бамберг», который встретится с УНИКСом 12 января в рамках Евролиги.
«Игра будет не совсем рядовой,
«Эмоционально приятно будет вернуться на площадку, но вряд ли это вызовет
Главный тренер «Бамберга» Андреа Тринкьери ранее тоже тренировал УНИКС, и под его руководством команда дошла до финала Кубка Европы.
«Эмоционально Тринкьери не изменился. Может, чуть спокойнее стал, но, в принципе, тот же стиль тренировок и игр, какой был в Казани, остался», — заявил Веремеенко.
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