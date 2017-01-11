Баскетболисты «Енисея» проиграли «Гронингену» в матче Кубка Европы FIBA

Встреча группы Р, прошедшая в среду в Красноярске, завершилась со счетом 67:81 (14:24, 16:22, 24:18, 13:17) в пользу гостей. В составе «Енисея» 16 очков набрал Тони Тэйлор.

«Енисей», сохранивший лидерство в группе, в следующем матче на турнире 18 января на выезде встретится с болгарским «Академиком».