Баскетболисты «Енисея» проиграли «Гронингену» в матче Кубка Европы FIBA
Баскетболисты красноярского «Енисея» проиграли голландскому «Гронингену» в матче второго группового этапа Кубка Европы FIBA.
Встреча группы Р, прошедшая в среду в Красноярске, завершилась со счетом 67:81 (14:24, 16:22, 24:18, 13:17) в пользу гостей. В составе «Енисея» 16 очков набрал Тони Тэйлор.
«Енисей», сохранивший лидерство в группе, в следующем матче на турнире 18 января на выезде встретится с болгарским «Академиком».
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