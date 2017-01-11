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11 января 2017, 15:52 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Вяльцев о матче с «Баварией»: С немецкими командами всегда тяжело играть

Защитник «Химок» Егор Вяльцев поделился ожиданиями от матча Топ-16 Еврокубка с «Баварией», который состоится 11 января в Мюнхене.

«Немецкие команды всегда неудобные, с ними тяжело играть. В предыдущей группе у нас была “Альба”, и несмотря на то что мы у них легко выиграли на выезде, дома было достаточно тяжело с ними играть. Физически тяжело с немецкими командами, они бьются до конца, играют в силовой баскетбол, с быстрыми переходами с подборами на щите, поэтому мы готовимся к тяжёлой игре. Мы будем играть в Мюнхене, болельщиков будет полный зал, это будет помогать соперникам.

Нам будет очень тяжело играть. У “Баварии” поменялся тренер, так что тяжело делать какие-то сравнения. Они показывают достаточно хороший баскетбол, мы смотрели видеозаписи их игр. Они играли в одной группе с “Зенитом”. Это хорошая команда, которая хорошо бежит, физически сильная, так что будет тяжело», — рассказал Вяльцев в видеоинтервью пресс-службе команды.
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