Единая Лига ВТБ. Дрю Джойс, Джастин Грей и Александр Кудрявцев попали в расширенный список возможных участников Матча Всех Звезд

Отметим, что в расширенный список попал и белорусский центровой УНИКСа Артем Параховский — в своей команде он уступил лишь Киту Лэнгфорду.



«На втором этапе в голосовании примут участие ведущие российские и зарубежные СМИ. Им будет предложено сформировать команды — “Звезды России” и “Звезды Мира” — которые будут состоять из 12 игроков. Важное условие при составлении списка — в одной команде не может быть больше 2 игроков из одного клуба. Кроме 20 авторитетных СМИ мы хотим задействовать в голосовании двух известных комментаторов — Владимира Гомельского и Романа Скворцова.



По итогам анкетирования мы опубликуем уже окончательные списки участников, а 1 февраля тренеры, назначенные Лигой, назовут стартовые составы своих команд. Кроме того, в рамках Матча Всех Звезд, мы будем проводить два конкурса — по броскам сверху и состязание снайперов. Лучшим игрокам в этих дисциплинах Лига отправит приглашение. Уверена, болельщиков ждет незабываемое зрелище!» — отметила генеральный директор Лиги Илона Корстин в интервью официальному сайту лиги.