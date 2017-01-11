Минские «Цмокi» сыграют в гостях у «Бней Герцлии» во втором групповом раунде Кубка ФИБА-Европа

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В первом круге соревнований в группе N минские «драконы» принимали израильтян на своей арене и добились победы со счетом 89:76. После этого подопечные Игоря Грищука потерпели два гостевых поражения подряд — от венгерского «Керменда» (74:90) и французского «Нантера» (85:94). В другом сегодняшнем поединке венгерская команда примет на своей площадке гостей из Франции. Положение команд после первой половины турнирной дистанции таково: «Нантер» — 6 очков, «Керменд» — 5, «Цмокi-Мiнск» — 4, «Бней Герцлия» — 3. Два оставшихся матча этого континентального турнира баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут у себя дома: 18 января с «Кермендом», 25 января с «Нантером».