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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28387834/
11 января 2017, 10:54 | Баскетбол: Еврокубки | БЕЛТА

Минские «Цмокi» сыграют в гостях у «Бней Герцлии» во втором групповом раунде Кубка ФИБА-Европа

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сегодня проведут матч 4-го тура второго группового этапа розыгрыша Кубка ФИБА-Европа в гостях у израильского клуба «Бней Герцлия». Прямая трансляция этой встречи начнется в 20.55 на телеканале «Беларусь 5», сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом круге соревнований в группе N минские драконы принимали израильтян на своей арене и добились победы со счетом 89:76. Увеличить
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В первом круге соревнований в группе N минские «драконы» принимали израильтян на своей арене и добились победы со счетом 89:76. После этого подопечные Игоря Грищука потерпели два гостевых поражения подряд — от венгерского «Керменда» (74:90) и французского «Нантера» (85:94). В другом сегодняшнем поединке венгерская команда примет на своей площадке гостей из Франции. Положение команд после первой половины турнирной дистанции таково: «Нантер» — 6 очков, «Керменд» — 5, «Цмокi-Мiнск» — 4, «Бней Герцлия» — 3. Два оставшихся матча этого континентального турнира баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут у себя дома: 18 января с «Кермендом», 25 января с «Нантером».

После окончания второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа в 1/8 финала попадут победители шести групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места. К ним присоединятся и 8 клубов, выбывших из розыгрыша Лиги чемпионов. Встречи 1/8 финала состоятся 8 и 22 февраля, четвертьфиналы намечены на 8 и 15 марта, полуфиналы пройдут 29 марта и 5 апреля, решающие поединки состоятся 19 и 26 апреля.

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