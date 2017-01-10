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10 января 2017, 23:15 | Баскетбол: Еврокубки | УНИАН

«Химик» обыграл румынскую «Орадю» в баскетбольной Лиге Чемпионов

В Южном завершился матч баскетбольной Лиги чемпионов ФИБА, в котором украинский «Химик» принимал румынскую «Орадю» и одержал уверенную победу, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 78:49. Увеличить
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Матч завершился со счетом 78:49.

Хозяева площадки имели преимущество на протяжении всего матча. Если в первой четверти оно выражалось в минимальном 19:18, то затем быстро росло. 19:14, 19:6 и 21:11 — результаты последующих четвертей.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даниэль Бехерано, на счету которого 19 очков и 9 подборов.

Таким образом, «Химик» одержал 3-ю победу при 9-ти поражениях, но не сможет уйти с последнего места в турнирной таблице. У оппонентов по группе не менее 4 побед.

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